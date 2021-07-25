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عاجل.. أمين عام الأطباء يفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء تفاصيل الشكوى التي تقدمت بسبب تسريب الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.

وقال "عبد الحي" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى أن ما تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز ماهو إلا مضاعفات وليس خطأ طبي كما اعتقد البعض.

وتابع أن أحد الأشخاص تقدم بشكوى بسبب تسريب تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز ووجه الشكر للطبيب المعالج لياسمين عبد العزيز لالتزامه الصمت وعدم الإدلاء بأي تفاصيل عن حالتها الصحية حيث أنه لا يجب على الطبيب الكشف عن حالة مريضه إلا بموافقته وموافقة عائلته.

وتابع أسامة عبد الحي قائلا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خرجت من الرعاية المركزة وهي الأخبار التي يعلمها الجميع.

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