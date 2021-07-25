"الحديدي" تكدس المعامل بالمسافرين: "مشهد لا يليق بمصر الرقمية"

انتقدت الاعلامية لميس الحديدي، مشاهد تكدس المعامل المركزية بوزارة الصحة للراغبين في السفر، لحصولهم على الشهادات الصحية التي تفيد بتلقيهم اللقاح، قائلة: "نتمنى المشهد ده يختفي إحنا عارفين الضغط، والناس الي عايزة تسافر".



وعرضت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، مشاهدًا للتكدس في المعامل المركزية قائلة:" المشهد ده مش موجود في العالم، المفروض الناس بتطعم وبيجيلها رسالة على أبلكيشين تفيد بتلقي الراغب في السفر جرعتي اللقاح، وبموجب هذه الرسالة يتم الاطلاع على الرسالة في المطارات".



وتابعت: "ما فيش في العالم الكلام ده، الناس بتجيلها الشهادة على الموبايل "أونلاين"، لكن ما يحصل في "المعامل المركزية " مالوش علاقة بفكرة مصر الرقمية خالص"، ولا ليه علاقة بفكرة تسجيل تلقي اللقاح أونلاين، ليه ما يبقاش برضه بنفس طريقة التسجيل على موقع تلقي اللقاح، تبقى الشهادات المختومة بنسر الجمهورية بنفس الفكرة ".



وأضافت: " المشهد ده يعمل إصابات وأتمنى من وزارة الصحة أن توفر منافذ أخرى للحصول على الشهادة بخلاف المعامل المركزية ماينفعش نختم الشهادة وبعدين نروح نوثقها في الخارجية.. كده قديم اوي ومش ماشي مع التطور ده عامل زي كعب داير "

