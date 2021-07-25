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مانشستر يونايتد يخطط للإطاحة بنجمه

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التخلص من أحد نجومه وذلك بعد أن نجح في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى أن الفرنسي أنتوني مارسيال فشل في ترك بصمة واضحة رفقة المان يونايتد في الموسم الماضي وذلك بعد تسجيله 7 أهداف فقط في جميع البطولات وكان النجم الأبرز في خط هجوم الشياطين الحمر هو الأوروجوياني إدينسون كافاني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مستقبل مارسيال مع مانشستر يونايتد أصبح محل شك في ظل رغبة النادي الإنجليزي في بيعه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مارسيال يتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على المان يونايتد بيعه وذلك لصعوبة إقناع الأندية المهتمة بالتعاقد معه بتقديم نفس الراتب له.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مارسيال من موناكو الفرنسي في 2015 مقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني وشارك النجم الفرنسي في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سجل خلالهم 4 أهداف.

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