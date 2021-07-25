الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب كارتيرون فى تدعيم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع لاعب المصري ونجم المنتخب الأولمبي كريم العراقي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكان كريم العراقي قد شارك اليوم مع المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر رحيل الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الحالية.