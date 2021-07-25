Advertisements

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

 

ويرغب كارتيرون فى تدعيم مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع لاعب المصري ونجم المنتخب الأولمبي كريم العراقي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

 

وكان كريم العراقي قد شارك اليوم مع المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

ويذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر رحيل الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي خلال الفترة الحالية.

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ يوم

عاجل .. الرئيس التونسي يقيل حكومة المشيشي

منذ نصف ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. الرئيس التونسي يقرر تجميد كل سلطات مجلس النواب بعد تصاعد الاحتجاجات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 9 ساعات

مباراة ودية.. ريال مدريد يخسر أمام رينجرز الأسكتلندي

منذ أقل من ساعتين

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 3 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 3 ساعات

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حيرة في الأهلي بسبب نجم الفريق

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

10:59 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان