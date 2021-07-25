أجهزة الأمن تكشف ملابسات فيديو وفاة فتاة في المعادي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن خبر يتضمن وفاة إحدى الفتيات بحادث سير إثر اصطدام "سيارة محددة" بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، ومناشدة الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور الفتاة المشار إليها الطريق -بدائرة قسم شرطة دار السلام - اصطدمت بها سيارة مجهولة، مما أدى لوفاتها، وفر قائدها بالسيارة هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة "صاحب مكتب مقاولات"، وتبين سلامة التراخيص وإعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

