إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بشبرا الخيمة 

أصيب طفل 10 سنوات، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الكابلات بقسم ثان شبرا الخيمة، أطلقه محاميا من أحد طرفي المشاجرة، بسبب إلقاء ابن خالة الطفل طوبة على جيرانهم مما تسبب في نشوب المشاجرة.



ألقي القبض على طرفي المشاجرة، ونقل الطفل في حالة حرجة للمستشفى لاستخراج الرصاص الذي أصيب به، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس الطرفين، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة الطفل المصاب، وإعداد تقرير بحالته، وتحريز السلاح المستخدم في الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الكابلات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ووجود مصاب.



انتقلت أجهزة الأمن، وجرى السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وتبين إصابة طفل 10 سنوات بطلقتين في المعدة والكبد، وجرى نقله للمستشفى للعلاج.



وتبين أن الطفل المصاب كان عند خالته، وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم، فنشبت مشاجرة بين الطرفين، وجرى احتجاز ابن خالته ولدى تدخل والده ووالدته لحل المشكلة نشبت المشاجرة بين الطرفين، وأطلق محامٍ من الطرف الثاني الرصاص على الطرف الآخر فأصابت الطلقات طفلها الذي كان متواجدا في مكان المشاجرة، وجرى نقله للمستشفى.



فيما قررت النيابة حبس طرفي المشاجرة، وطلب تحريات المباحث.

