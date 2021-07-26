كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

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كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:00 ص
محمد الصو
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رحب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتعاقد مع نجم بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.
وأبدى المدير الفني موافقته خلال الحديث مع مجلس إدارة النادي، بالتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد، وإيجاد بديل للتونسي فرجاني ساسي، الذي رحل مؤخرًا.
ومن المنتظر أن يتواصل مسؤولو الزمالك، مع الفريق السماوي مجددًا بالأيام المقبلة بناءً على رغبة كارتيرون، من أجل التوصل لاتفاق حول انتقال اللاعب إلى ميت عقبه.
وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.
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