كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

رحب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتعاقد مع نجم بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.









وأبدى المدير الفني موافقته خلال الحديث مع مجلس إدارة النادي، بالتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد، وإيجاد بديل للتونسي فرجاني ساسي، الذي رحل مؤخرًا.









ومن المنتظر أن يتواصل مسؤولو الزمالك، مع الفريق السماوي مجددًا بالأيام المقبلة بناءً على رغبة كارتيرون، من أجل التوصل لاتفاق حول انتقال اللاعب إلى ميت عقبه.









وأبدى دونجا، رغبته في وقت سابق اللعب لصفوف القلعة البيضاء، مطالبًا ناديه بالتساهل من أجل رحيله، في ظل تجديد عقده مؤخرًا.