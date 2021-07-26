أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021

استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-7-2021 محافظًا على معدلات الثبات التي في بداية تعاملات الأسبوع، وننشر فيما يلي اخر تحدث لاسعار الذهب في مصر وجاءت على النحو التالي:





وجاء سعر الذهب فى مصر على النحو التالي:





سجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا.

سجل عيار 18 سعر 677 جنيهًا.

سجل عيار 24 سعر 903 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 6320 جنيها.



