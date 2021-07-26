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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-7-2021
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:00 ص
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استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-7-2021 محافظًا على معدلات الثبات التي في بداية تعاملات الأسبوع، وننشر فيما يلي اخر تحدث لاسعار الذهب في مصر وجاءت على النحو التالي:
وجاء سعر الذهب فى مصر على النحو التالي:
سجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا.
سجل عيار 18 سعر 677 جنيهًا.
سجل عيار 24 سعر 903 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 6320 جنيها.
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