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مباراة ودية.. روما يكتسح ديبريتسيني المجري بخماسية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حقق روما انتصارا معنويا في إطار استعداداته للموسم الجديد ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 / 2 على ديبريتسيني المجري في مباراة ودية جرت بينهما اليوم الأحد.


وباغت الفريق المجري نظيره الإيطالي بهدف مبكر عن طريق دونات باراني في الدقيقة الرابعة، لكن بورخا مايورال منح التعادل لروما في الدقيقة 28.


وأضاف لورينزو بيليجريني ونيكولو زانيولو الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 33 و52 على الترتيب، غير أن رولاند أوجراي قلص الفارق، بإحرازه الهدف الثاني لديبريتسيني في الدقيقة 53.


وقضى البوسني إدين دزيكو على آمال ديبريتسيني في التعادل، عقب تسجيله الهدفين الرابع والخامس لروما في الدقيقتين 65 و80.

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