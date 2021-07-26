تثبيت خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف على طاولة "دينية النواب" اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، اجتماعين لها اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن مشكلة خطباء المكافأة والذي يبلغ عددهم آلافًا من الخطباء والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة.



وتناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن خطباء المكافأة غير العاملين بالقطاع الحكومي بوزارة الأوقاف.



وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

