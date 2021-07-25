الرئيس التونسي: الجيش سيرد بوابل من الرصاص تجاه من يطلق رصاصة واحدة

قال قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الأحد، أن من يطلق رصاصة واحدة سيرد عليه الجيش بوابل من الرصاص.





وأضاف قيس سعيد: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص"، وذلك على هامش إجتماع طارىء عقده مساء الأحد مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وفقاَ لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.





وكان قد أعلن الرئيس التونسي، في فرمان له منذ قليل، بتجميد كافة سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.





وشهدت أغلب المدن التونسية مظاهرات غاضبة للمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل "الإخوان" الذين أوصلوا البلاد إلى أزمة خانقة على كافة المستويات، وللاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، محملين حركة "النهضة" الإخوانية، مسؤولية ما يحصل في تونس.





وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه



