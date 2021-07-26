مساعد وزير السياحة يكشف أسباب غرق مطعم "كورنيش العجوزة العائم"



وتابع "العاصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "حتى الآن لانعرف أسباب الغرق كونه اختصاص قطاع يسمى بالملاحة الداخلية، لكني أرجح أن يكون الجزء المسمى "بالبانتوم " الواقع أعلى المطعم العائم على المياه قد تعرض لتسرب".



وأضاف: "التسرب ما بيكنش وليد لحظة، ممكن يبقى من فترة طويلة وتدريجيًا، وحتى يمتلئ المكان بالمياه يما يجعله يصل للمرحلة الأخيرة، المياه بتاخد وقت ساعات، أو أيام على حسب التسرب، حتى يحدث الغرق كما شاهدنا حتى الآن لم يحدد فنيًا أسباب الواقعة لكن كل الاتجاهات تشير إلى التسرب".



كشف عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، تفاصيل غرق مطعم كورنيش "العجوزة" العائم.