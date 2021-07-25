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"الداخلية" تكشف حقيقة خطف الأطفال في الشيخ زايد

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد".

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (خطف الأطفال بمدينة الشيخ زايد) متضمنًا تمكن الأهالى من ضبط شخص حال قيامه بمحاولة خطف طفلة.

وأوضحت الداخلية، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه عدد ( 4 ) أشخاص لقسم شرطة أول الشيخ زايد (مواطن وبصحبته كريمته سن 13 – أحد المواطنين – أحد الأشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وقرر الأول بتضرره من الرابع لقيامه بتتبع كريمته ومعاكستها حال سيرها بدائرة القسم حيث استغاثت بالأهالى، وتمكن الثالث من ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تحديد القائم بنشر الخبر المشار إليه على خلاف الحقيقة.

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