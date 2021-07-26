نقابة الأطباء تكشف تفاصيل جديدة حول تسريب الحالة الصحية لـ "ياسمين عبد العزيز" (فيديو)



ولفت إلى أن هناك أحد أعضاء مجلس النقابة تقدم بشكوى للنقابة بسبب قيام أحد الأطباء بإفشاء تفاصيل الحالة الصحية لـ"ياسمين عبد العزيز" رغم أنه ليس عضوًا في الفريق المعالج، وهذه الشكوى محل تدقيق في لجنة آداب المهنة.









قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عان نقابة الأطباء، إن اللائحة تمنع الطبيب تمامًا من إفشاء أسرار مريضة إلا في الشهادة أمام المحكمة في جلسة مغلقة، معقبًا: "خصوصية المريض مسألة مقدسة، والنقابة ملتزمة بهذا الأمر تمامًا".وتابع "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أنه حزين من الهجمة الشرسة والغير أخلاقية على الأطباء بشأن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، موجهًا التحية والتقدير للفريق الطبي المعالج لـ "ياسمين عبد العزيز" لأنه التزم الصمت التام، حتى خرجت من العناية المركزية.