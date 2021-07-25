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الجيش الصومالى يمشط مناطق واسعة بالبلاد بعد هجوم إرهابى بقذائف الهاون

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
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 هاجمت مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بقذائف الهاون، مديرية أوطيجلى بمحافظة "شبيلي السفلى" الصومالية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات وإصابة مدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الصومالي قامت بعمليات تمشيط واسعة ضد الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجوم آخر بعد الهجوم بالهاون، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وضعت حدا للميليشيا المختبئة خارج أوطيجلى، وحققت نجاحا كبيرا في العملية.

يشار إلى أن الجيش الصومالي كثف - في الأسابيع الأخيرة - من عملياته العسكرية في أجزاء كبيرة من مناطق البلاد لملاحقة متمردي مليشيا الشباب، حيث نجح في تحرير العديد من المناطق في ولايات جلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند.

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