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بعد توجيه تطوير الأضرحة.. رئيس تضامن البرلمان: الرئيس السيسي يهتم بالكنيسة والمسجد (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:03 ص
عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب
عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب
أمنية فوزي
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تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بالشكر باسم كل مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بتطوير أضرحة آل البيت.

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالكنيسة والمسجد، واهتم بالقرية والمدينة.

وأكد أن تطوير الأضرحة يحيي قيم الإخلاص والحب والوفاء والعمل وقبول الآخر والسلام والتسامح، وأن التوجيه أضفى بهجة على المجتمع المصري، متابعًا "هذا التطوير إحياء للنفس الإنسانية، كما أنه سيزيد من الترويج للسياحة الدينية"، كما أن التطوير سيعيد نماذج القيم الأخلاقية.



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