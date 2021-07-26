بعد مشاجرات الساحل.. حمو بيكا يعلن بيع سيارته الذهبي



وأشار "بيكا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه ليس له علاقة بالمشاجرة التي تم تداول فيديو لها منذ عدة أيام، معقبا: "نزلت أسلك بين الناس قالوا حمو بيكا بيتخانق"، لافتا إلى أنه حصل ممن صدموا سيارته على 75 ألف جنيه، معلقا: "حطيت على الـ 75 ألف فلوس من جيبي وطلعتهم لله"".



وأعلن أنه قام ببيع سيارته الذهبي الشهيرة، لافتا إلى أنه سيقوم بافتتاح مطعم ساندويتشات وكافيه بأحد المولات في الإسكندرية، مؤكدا أنه لم يخالف القوانين الخاصة بالمول، مضيفا: "في خلال سنة هيكون عندي 4 فروع وحاطط صورتي على كل حاجة".



وعن علاقته بالمطرب عمر كمال، قال: "أنا وقفت جمبهم، ولما بيحصلي حاجة بيسبوني"، واصفا نفسه بأنه مؤدي وليس مطربا، مضيفا: "عمرو كمال بيعذبنا لحد ما يعمل أغنية مهرجانات، هو مطرب مش مؤدي، والمهرجانات عايزة مؤديين".



ولفت إلى أنه يحصل حاليا على دورة تدريبية قبل دخوله امتحان النقابة، ويتدرب على عدد من الأغاني، مضيفا: "بحفظ أغنية لبناني كل شوية أنساها".



كشف حمو بيكا، مغني المهرجانات، حقيقة تورطه في مشاجرة اليوم في الساحل الشمالي، قائلا: "كنت نايم في بيتنا.. والسواق كان بيجيب حاجات بالعربية".