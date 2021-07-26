Advertisements

اليوم.. "تعليم النواب" تستكمل مناقشة خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان أسامة
Advertisements
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.

وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، قد ناقشت، الأحد، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم تعليم النواب المدارس الخاصة أشرف رشاد زعيم الاغلبية

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 10 ساعات

إدارة الأهلي تعقد جلسة عاجلة مع موسيماني.. تعرف علي السبب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد مشاجرات الساحل.. حمو بيكا يعلن بيع سيارته الذهبي

منذ ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 7 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 9 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة على أحداث مباراة الأهلي والانتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

لجان البرلمان تواصل اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين اليوم

الأسبوع المُقبل.. اجتماع مشترك بين لجنتي الصحة والتعليم لمناقشة قانون الشهادة الموحدة

"صحة النواب" تخاطب رئيس الوزراء لوقف فعاليات معرض لومارشيه لإضراره بالصحة العامة

"تعليم البرلمان" تستكمل مناقشة قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد اليوم

"تعليم النواب" تستكمل مناقشة موازنة الوزارة اليوم

"تعليم النواب" تناقش إصدار قانون نقابة التكنولوجيين غدا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان