اليوم.. "تعليم النواب" تستكمل مناقشة خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.



وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، قد ناقشت، الأحد، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.



ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.