أستاذ موارد مائية يكشف سر التوقف المفاجئ للملء الثاني للسد الإثيوبي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن سر إعلان أثيوبيا المفاجئ لاكتمال الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا فشلت في إكمال الملء الثاني لسد النهضة لذلك لم تذكر كمية التخزين، منوهًا بأن الملء الثاني بدأ في 4 يوليو الجاري، ولكن الخرسانة توقفت عند 8 متر عند منسوب 573 متر، وهذا المنسوب لا يخزن سوى 3 مليار متر مكعب.



وأضاف "شراقي"، خلال حواره عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن مستوى البحيرة اقترب من قمة السد، وكان هناك ضرورة لسحب جميع المعدات وإلا سيجرفها الفيضان، وفي اليوم التالي غمرت المياه أعلى الممر الأوسط للسد وبدأت تنتقل للجهة الأخرى، وهناك أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثاني رغم أنها اضطرت لسحب المعدات نتيجة هجوم الفيضانات، واكتفت بـ 3 مليار متر مكعب بالإضافة لـ 5 مليار متر مكعب تم تخزينها في العام الماضي.



وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا حتى اليوم لم تنته من المرحلة الأولى للسد الإثيوبي الخاصة بتركيب التوربينات والتخزين والتشغيل، لافتًا إلى أن منطقة سد النهضة تواجه العديد من المشكلات البيولوجية سواء الفوالق أو الصخور المتحللة او لكونها منطقة مرتفعة أعلى من السودان، مشيرًا إلى أنه حال حدوث فيضانات في إثيوبيا مثل التي تحدث في أوروبا فلن تتضرر إثيوبيا لكون السد يقع على حدود إثيوبيا ولكن انهيار سد النهضة يمثل دمار للسودان التي يقيم بها 20 مليون مواطن.

