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مصطفى بكري يكشف معلومات جديدة حول التعديل الوزاري المرتقب (فيديو)
الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:35 ص
كساب أحمد
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كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، قائلًا: " كل المؤشرات تتحدث بأن الدكتور مصطفى مدبولي مستمر في منصبه كرئيس لوزراء خلال التعديل الوزاري المرتقب، والحديث على أن الدكتور محمود محي الدين سيتولى منصب رئيس للوزراء أمر غير صحيح، بدليل مغادرته للبلاد خلال الساعات الأخيرة".
وتابع "بكري"، خلال مداخل هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سبب التكهنات حول وجود تعديل وزاري مرتقب، هو تحديد اجتماع لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل دون تحديد جدول أعمال، متوقعَا أن يكون التعديل كبير وسيشمل عدد كبير من الوزراء، معقبًا:" حتى الآن لا توجد معلومة حول التعديل الوزاري المرتقب".
ولفت إلى أن هناك الكثير من الشائعات حول تغير منصب رئيس الوزراء، ولكن لا توجد معلومة محددة، معقبَا:" لا يوجد أحد حتى الآن لديه معلومة كاملة".
وتابع "بكري"، خلال مداخل هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سبب التكهنات حول وجود تعديل وزاري مرتقب، هو تحديد اجتماع لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل دون تحديد جدول أعمال، متوقعَا أن يكون التعديل كبير وسيشمل عدد كبير من الوزراء، معقبًا:" حتى الآن لا توجد معلومة حول التعديل الوزاري المرتقب".
ولفت إلى أن هناك الكثير من الشائعات حول تغير منصب رئيس الوزراء، ولكن لا توجد معلومة محددة، معقبَا:" لا يوجد أحد حتى الآن لديه معلومة كاملة".
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