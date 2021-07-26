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شركات السياحة تصدم المصريين بأسعار العمرة الجديدة (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:58 ص
الكعبة
الكعبة
كساب أحمد
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علق علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، على إعلان المملكة استقبال المعتمرين من خارج المملكة، قائلًا:" خبر سار جدًا،...كلنا شوق للذهاب للكعبة، خاصة أن وجود الكعبة بدون حجاج، كان أمرًا محزنًا لجميع المسلمين، خاصة للمصريين".

وتابع "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المملكة حتى الآن لم تعلن عن أسماء الدول المسموح لها بإرسال الحجاج والمعتمرين، ومن المفترض أن تعلن أسماء هذه الدول خلال أسبوعين.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت بأنها مستعدة لتطعيم الحجاج قبل الذهاب للملكة باللقاح الذي يؤخذ كجرعة واحدة، مضيفًا أن أسعار الحج والعمرة سترتفع بصورة كبيرة، بسبب الحصول على تحليل لقاح كورونا قبل الذهاب وبعد الانتهاء من العمرة، وهذا يرفع الأسعار 2000 جنيه، خلاف أن السكن سيكون أكثر تكلفة بسبب الاجراءات الاحترازية، معقبًًا: "أسعار العمرة هترتفع بنسبة تقارب الـ100% وهذه مشكلة".

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