ترحيب شعبي واسع بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

تداول مئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو لتظاهرات احتفالية في شوارع العاصمة تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد.

وبحسب المواد المصورة وتعليقات النشطاء التونسيين فقد شهدت شوارع العاصمة وعدد من المدن التونسية توافد آلاف المواطنين احتفالا بالقرارات ودعما لموقف الرئيس التونسي المنحاز للإرادة الشعبية والرغبة في إنهاء حالة الجمود والاحتقان في المشهد السياسي التونسي.

وكشف مقطع فيديو أحد المواطنات التونسيات تستقبل القرارات التاريخية للرئيس التونسي بالزغاريد.

وكان قد صرح الرئيس التونسي عقب اجتماعه مع قادة الجيش والأمن، إنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة، موضحا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس جديد للحكومة سيقوم بتعيينه بنفسه.

وأضاف قيس سعيد، أن رئيس الحكومة الجديد سيتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.

وكانت العديد من المدن التونسية قد شهدت توافد ألاف التونسيين الذين احتشدوا للاحتجاج على أداء الحكومة، وارتكزت المطالب على حل البرلمان وإقالة الحكومة، كما ذكرت عدة وسائل إعلام أن أعدادا من المحتجين هاجموا مقرات حركة النهضة في عدة مدن.







