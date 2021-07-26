هكذا دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها في أزمتها الأخيرة









حرصت الفنانة لطيفة، على دعم الشعب التونسي في أزمته بعد قرارت الرئيس قيس سعيد، التي تضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان.وكتبت لطيفة، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام: "‏ يااااااااااااااااااااارب تونس"وأعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان الذي يرأسه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.