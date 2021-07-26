بهذه الطريقة.. خالد النبوي يروج لفيلمه الجديد "قمر ١٤"





روج الفنان خالد النبوي لفيلمه القادم "قمر 14"، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر خالد النبوي البوستر الرسمي للفيلم وظهر معه في الصورة الفنانة شيرين رضا،و بيومي فؤاد و غادة عادل و أحمد بدير و ياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي، ومجموعة من النجوم.يذكر أن فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.