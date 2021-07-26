Advertisements

بهذه الطريقة.. خالد النبوي يروج لفيلمه الجديد "قمر ١٤"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

روج الفنان خالد النبوي لفيلمه القادم "قمر 14"، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر خالد النبوي البوستر الرسمي للفيلم وظهر معه في الصورة الفنانة شيرين رضا،و بيومي فؤاد و غادة عادل و أحمد بدير و ياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي، ومجموعة من النجوم.

يذكر أن فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف حقيقة خطف الأطفال في الشيخ زايد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ 37 دقيقة

مباراة ودية.. ريال مدريد يخسر أمام رينجرز الأسكتلندي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

منذ ساعة

مانشستر يونايتد يخطط للإطاحة بنجمه

منذ أقل من ساعتين

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 11 ساعة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

حيرة في الأهلي بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

10:59 م

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:31 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان