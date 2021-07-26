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نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:29 ص
حسام مجدي
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أكد مصطفى البدري نجم نادي الانتاج الحربي ومحرز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد أنه رفض الاحتفال.
وقال البدري في تصريحات لبرنامج الماتش "رفضت الاحتفال بهدفي في شباك علي لطفي تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره، انا لاعب سابق في الأهلي".
وتابع "لم يتحدث معي أي مسئول من جانب النادي الأهلي عقب نهاية المباراة".
وأختتم البدري تصريحاته "حتى لو تحدث معي أحد فأنا حاليًا أركز فقط مع الإنتاج الحربي من أجل البقاء في الدوري".
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