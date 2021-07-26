نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

أكد مصطفى البدري نجم نادي الانتاج الحربي ومحرز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد أنه رفض الاحتفال.





وقال البدري في تصريحات لبرنامج الماتش "رفضت الاحتفال بهدفي في شباك علي لطفي تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره، انا لاعب سابق في الأهلي".





وتابع "لم يتحدث معي أي مسئول من جانب النادي الأهلي عقب نهاية المباراة".



