Advertisements

موعد مباراة تشيلسي الودية أمام بورنموث

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد نادي تشيلسي، لخوض مباراة ودية أمام فريق بورنموث، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو المقبل، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

وكان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي قد انتهى بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة، فيما أنهى تشيلسي الموسم متواجد في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

يذكر أن تشيلسي حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشيلسي الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ 40 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 7 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

حيرة في الأهلي بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الداخلية" تكشف حقيقة خطف الأطفال في الشيخ زايد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

مباراة ودية.. ريال مدريد يخسر أمام رينجرز الأسكتلندي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 11 ساعة

مانشستر يونايتد يخطط للإطاحة بنجمه

منذ أقل من ساعتين

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي وفياريال في نهائي كأس السوبر الأوروبي

موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

10:59 م

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

11:31 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان