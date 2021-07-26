Advertisements
موعد مباراة تشيلسي الودية أمام بورنموث
الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:32 ص
أميرة فطيم
Advertisements
يستعد نادي تشيلسي، لخوض مباراة ودية أمام فريق بورنموث، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو المقبل، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.
وكان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي قد انتهى بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة، فيما أنهى تشيلسي الموسم متواجد في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.
يذكر أن تشيلسي حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements