موعد مباراة تشيلسي الودية أمام بورنموث

يستعد نادي تشيلسي، لخوض مباراة ودية أمام فريق بورنموث، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو المقبل، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.





وكان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي قد انتهى بتتويج مانشستر سيتي بلقب البطولة، فيما أنهى تشيلسي الموسم متواجد في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.



