سعد الصغير لجمهوره: "مش طايق حد"





شارك الفنان سعد الصغير، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر فى الصورة وهو عليه علامات الحزن، وعلق على الصورة قائلا: "بعد إجازة العيد.. وأنت راجع الشغل ومش طايق حد".يذكر أن آخر أعمال الصغير مسلسل "ولاد إمبابة"، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسى شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع، وآخرون وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.