قناة العربية: إغلاق المطار والحدود في تونس بعد قرارات قيس سعيد

نشرت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، يفيد بإغلاق المطار والحدود فى تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.





وكان حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أى عمليات حرق أو نهب قد تحدث خلال الساعات المقبلة بالشارع التونسى، حيث نبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم، حسب الصفحة لرئاسة الجمهورية التونسية.





وكانت قد أعلنت رئيس الجمهورية التونسية في خبر عاجل لها منذ قليل نشرته على صفحتها الرسمية بموثع "تويتر" أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.









