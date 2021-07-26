استشاري حالات حرجة يكشف خطورة متحور دلتا (فيديو)



وأشار "سليمان"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك انخفاضا في أعداد حالات الإصابة بشكل كبير خلال آخر 5 أيام، منوها بأن 80% من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا، وأكثر من 65% حصلوا على جرعتين.



ولفت إلى أن متحور دلتا لديه قدرة أكبر على الانتشار وإصابة الخلايا البشرية مقارنة بباقي متحورات فيروس كورونا، فضلا على أن أعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا العادية مثل الصداع والحرارة البسيطة ولهذا قد يعتقد البعض أنه دور "إنفلونزا عادية".



قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفليد بلندن، إن أي سلالات أو طفرات لفيروس كورونا تمثل قلقا، حيث يعد متحور دلتا هو الطفرة السائدة في بريطانيا.