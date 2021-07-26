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هل ستعود رحلات الطيران بين مصر والكويت؟.. وزير الطيران يوضح

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:34 ص
محمد منار، وزير الطيران المدني
محمد منار، وزير الطيران المدني
داليا الحسين
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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن روسيا أبدت بعض الملاحظات الأمنية على مطاري شرم الشيخ والغردقة عام 2015، والتي تم تفاديها الفترة الماضية.

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انتعاش حركة السياحة بمصر بعد عودة الرحلات الروسية، مشيرا إلى أنه من المقرر وصول وفد روسي بعد غد للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية.

وأكد أن مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية صحية تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى عدم وجود اعتراض من أي دولة بشأن الإجراءات المطبقة بمطارات مصر.

ولفت إلى أن مصر استقبلت عدة لجان روسية على مدار السنوات الماضية للتأكد من سلامة الإجراءات، موضحا أنه من المقرر استقبال أول وفد روسي باحتفالية.

وأوضح أن فترة العيد شهدت ما يقرب انتعاشا في حركة الطيران الداخلية ما بين شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر، مؤكدا منح تخفيضات على رحلات الطيران لجذب السياحة، إضافة إلى تخفيض سعر الطيران الداخلي ليصل سعر التذكرة إلى 2150 جنيها لرحلات شرم الشيخ والغردقة بمعنى 50% من سعر التذكرة السابق.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة مطار العلمين مع إنشاء منطقة حرة وصالات على أعلى مستوى، موضحا أنه من المقرر استقبال 400 راكب في الساعة بمطار العلمين.

ولفت إلى أن مساحة مطار العلمين وصلت إلى 46 كيلو متر مربع، موضحا أنه من المقرر افتتاحه خلال أيام.

وحول موعد رحلات العمرة، قال: "لجنة العمرة معنية بهذا الأمر، ولا يوجد قرار بشأنها حتى الآن".

وكشف أن مصر لم تتلق أية إخطارا من الكويت بشأن عودة الرحلات الجوية المشتركة منذ توقفها في أغسطس 2020.

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وزير الطيران المدني مصر محمد منار الكويت الرحلات السياحية الرحلات الجوية

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