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راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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انضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، أمس السبت، بعد انتهاء إجازته الصيفية، ليلتقي بالوافد الجديد إلى فريق العاصمة الفرنسية، الإسباني سيرخيو راموس.

واستغل راموس عودة مبابي إلى تدريبات الفريق الباريسي، ليلتقط صورة مع اللاعب وينشرها عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، مع رسالة باللغة الفرنسية، جاء فيها: "هنا، إنها باريس"، وأرفق المدافع المخضرم الصورة برمز لوجه ضاحك.

واعتبر بعض الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف راموس، استفزازا لفريقه السابق ريال مدريد، الذي يسعى لضم مبابي من أجل دعم هجومه في الموسم المقبل.

في حين قالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن صورة راموس مع مبابي، بمثابة رسالة إلى ريال مدريد وجماهيره، على أن اللاعب الفرنسي سيواصل المسيرة مع الـ"بي إس جي".

يذكر أن راموس، رحل عن ريال مدريد الذي قضى في صفوفه 16 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده مع النادي الملكي.

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