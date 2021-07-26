Advertisements

أستاذ فيروسات عن مواجهة كورونا: تدابير ربانية أكثر من كونها احترازية (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:40 ص
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل، إن تطوير لقاحات كورونا خلال المرحلة القادمة ليس صعبا ولن يستغرق وقتا.
 
وأشار "الشبيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن احتمالية اختفاء فيروس كورونا غير قائم في الفترة القريبة، منوها إلى أن نشاط الفيروسات يكون أعلى خلال فصل الشتاء، واحتمالية زيادة الأعداد في مصر أمر وارد.

وأضاف أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل: "الأمل في ربنا كبير.. اللي بيحصل في مصر عبارة عن تدابير ربانية أكثر من كونها تدابير احترازية"، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى لا نشهد زيادة في الأعداد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا أستاذ فيروسات

أخبار تهمك

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 11 ساعة

شركات السياحة تصدم المصريين بأسعار العمرة الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 8 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد مشاجرات الساحل.. حمو بيكا يعلن بيع سيارته الذهبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ ساعة و 21 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هل طبيعة فيروس كورونا قابلة للتحور والتطور؟ أستاذ علم الميكروبيولوجيا يجيب (فيديو)

أستاذ فيروسات: لا صحة لوجود سلالة جديدة من الكورونا.. ولكن

عالم: جميع لقاحات كورونا آمنة وليس لها أي مخاطر نهائيا (فيديو)

مفاجأة.. إمكانية انتقال عدوى كورونا بين الإنسان والحيوان

هل الفيلر يقلل من فاعلية لقاح كورونا؟.. أستاذ فيروسات يجيب

مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل: جميع اللقاحات آمنة.. والدولة لم تبخل بأي جهد منذ الجائحة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان