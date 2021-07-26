أستاذ فيروسات عن مواجهة كورونا: تدابير ربانية أكثر من كونها احترازية (فيديو)



وأشار "الشبيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن احتمالية اختفاء فيروس كورونا غير قائم في الفترة القريبة، منوها إلى أن نشاط الفيروسات يكون أعلى خلال فصل الشتاء، واحتمالية زيادة الأعداد في مصر أمر وارد.



وأضاف أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل: "الأمل في ربنا كبير.. اللي بيحصل في مصر عبارة عن تدابير ربانية أكثر من كونها تدابير احترازية"، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى لا نشهد زيادة في الأعداد.



قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل، إن تطوير لقاحات كورونا خلال المرحلة القادمة ليس صعبا ولن يستغرق وقتا.