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برفقة عائلته.. محمد لطفي يستمتع بإجازة الصيف

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان محمد لطفى، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد لطفى خلال قضاء إجازته في الساحل الشمالي بصحبة زوجته وأولاده وعلق قائلًا: "فاميلي فاميلي".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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