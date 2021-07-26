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مستشار وزير السياحة: تحالف "كندي- إنجليزي" للترويج للسياحة المصرية (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:31 ص
مستشار وزير السياحة والآثار
مستشار وزير السياحة والآثار
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، والمتحدث باسم الوزارة، عن تحالف "كندي- إنجليزي" للترويج للسياحة المصرية.

وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنهم رصدوا كافة الفرص والتحديات الخاصة بقطاع السياحة لوضع استراتيجية عامة.

وأكدت مستشار وزير السياحة والآثارة، أنهم يرحبون بعودة السياحة الروسية إلى مصر، لافتة إلى أن السياحة الرسوية تمثل 30% من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر.

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