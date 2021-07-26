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أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ
الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:14 ص
حسام مجدي
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علق حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشأن نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة الى استاد الأسكندرية.
وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" لن نحصل على راحة إضافية بعد مواجهة غزل المحلة باستاد الإسكندرية، موعد المباراتين لم يتغير".
وتابع "لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقرر لها 5 يوليو الماضي، حيث رفض ستاد القاهرة استضافة المباراة لوجود إصلاحات ".
وواصل "ما لم يعلمه الكثير أن ستاد القاهرة يتم اصلاحه حاليا ولسنا معترضين على مواجهة المحلة بالقاهرة ، اتحاد الكرة أُجبر على نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية لوجود إصلاحات باستاد القاهرة".
وأضاف حسين السيد "ليس الزمالك من تتم مجاملته بتعديل ملاعب ومواعيد مبارياته والجميع يعلم من يتم مجاملته، الزمالك على استعداد على مواجهة غزل المحلة بالقاهرة حال إبلاغه بإصلاح الملعب".
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