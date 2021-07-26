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أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشأن نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة الى استاد الأسكندرية.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد"  لن نحصل على راحة إضافية بعد مواجهة غزل المحلة باستاد الإسكندرية، موعد المباراتين لم يتغير".

وتابع "لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقرر لها 5 يوليو الماضي، حيث رفض ستاد القاهرة استضافة المباراة لوجود إصلاحات ".

وواصل "ما لم يعلمه الكثير أن ستاد القاهرة يتم اصلاحه حاليا ولسنا معترضين على مواجهة المحلة بالقاهرة ، اتحاد الكرة أُجبر على نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية لوجود إصلاحات باستاد القاهرة".

وأضاف حسين السيد "ليس الزمالك من تتم مجاملته بتعديل ملاعب ومواعيد مبارياته والجميع يعلم من يتم مجاملته، الزمالك على استعداد على مواجهة غزل المحلة بالقاهرة حال إبلاغه بإصلاح الملعب".

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