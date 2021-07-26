تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن سرقة التيار الكهربائي بصورة غير قانونية يؤدي إلى عقوبات قانونية مغلظة.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن آليات سرقة التيار الكهربائي تتطور، محذرًا من وضع أكياس الملح فوق العدادات لسرقة التيارات الكهربائية.



وأكد أن القانون غلظ عقوبات الحصول على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، ويتم إحالة المتهم إلى النيابة، لافتًا إلى أن هناك مرور على العدادات التقليدية لرصد أي تلاعب، ومجازاة من يقوم بذلك.

