Advertisements

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:37 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن سرقة التيار الكهربائي بصورة غير قانونية يؤدي إلى عقوبات قانونية مغلظة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن آليات سرقة التيار الكهربائي تتطور، محذرًا من وضع أكياس الملح فوق العدادات لسرقة التيارات الكهربائية.

وأكد أن القانون غلظ عقوبات الحصول على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، ويتم إحالة المتهم إلى النيابة، لافتًا إلى أن هناك مرور على العدادات التقليدية لرصد أي تلاعب، ومجازاة من يقوم بذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء سارقي التيار الكهربائي الكهرباء

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعة و 13 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 10 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 18 ساعة

رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الكهرباء": نتجه للاستغناء عن قراءة العدادات

متحدث الكهرباء يكشف عن طريقة سرقة التيار من العدادات الذكية

"الكهرباء": نتخذ إجراءات حاليا لمنع سرقة التيار

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى

"الكهرباء" تعلن بدء تلقي الطلبات لتركيب العدادات الكودية قريبًا

الكهرباء: العداد لا يعتبر وثيقة لتقنين الوحدات السكنية المخالفة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 ص

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان