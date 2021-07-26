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عضو لجنة مكافحة كورونا: المتحور دلتا قادم قادم إلى مصر (فيديو)
الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:42 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنهم يأملون أن تكون الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل حدة من الموجة الثالثة.
وأضاف "النادي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر جزء من العالم، وليست بمأمن أو بمعزل من المتحور "دلتا" كورونا.
وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المتحور صورة طبيعية من الفيروس، معلقًا: "المتحور دلتا قادم قادم، ولكن نأمل أن يكون بصورة بسيطة عن العالم".
وأضاف "النادي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر جزء من العالم، وليست بمأمن أو بمعزل من المتحور "دلتا" كورونا.
وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المتحور صورة طبيعية من الفيروس، معلقًا: "المتحور دلتا قادم قادم، ولكن نأمل أن يكون بصورة بسيطة عن العالم".
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