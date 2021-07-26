اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)

اندلع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وقامت قوات الحماية بإخماده الحريق والسيطرة عليه، حيث تم الدفع بـسيارات الإطفاء على الفور.









وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق ضخم داخل، بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة.





وانتقلت سيارات الإطفاء برئاسة المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء، وتمكن فريق الإطفاء من إخماد الحريق دون خسائر فى الأرواح .









وعلى الفور تم تحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق لمباشرة التحقيق.



