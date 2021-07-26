Advertisements

اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
اندلع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وقامت قوات الحماية بإخماده الحريق والسيطرة عليه، حيث تم الدفع بـسيارات الإطفاء على الفور.


وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق ضخم داخل، بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة.

وانتقلت سيارات الإطفاء  برئاسة المقدم هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء، وتمكن فريق الإطفاء من إخماد الحريق دون خسائر فى الأرواح .


وعلى الفور تم تحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق لمباشرة التحقيق.

اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)
اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)
اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)
اندلاع حريق بأحد معارض السلع والأدوات المنزلية بشارع النهضة ببورسعيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معرض سلع معرض أدوات منزلية حريق بورسعيد

أخبار تهمك

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 7 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة: تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

منذ ساعة الا ربع

نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة على أحداث مباراة الأهلي والانتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق في معرض للأجهزة الكهربائية بشبين القناطر

عاجل.. حريق بأحد العقارات بحدائق حلوان (صور)

تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

حريق هائل بعقار سكني بشارع المنيا وحارة عدلي ببورسعيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

12:59 ص

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

01:14 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان