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محمد رمضان بصدر عاري في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وظهر محمد رمضان في الصور من داخل طائرة خاصة بصدر عاري وهو يتصفح علي اللاب توب الخاص به، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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