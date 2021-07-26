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الرئاسة التونسية تعلن تدابير استثنائية خلال ساعات وتحذر من الفوضى

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:43 ص
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
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ذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها منذ قليل، إنه عملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادى لاستقرار الدولة.


وجاءت في القرارات إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.


وأكدت الرئاسة التونسية أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

 


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قيس سعيد تونس الفوضى الرئاسة التونسية

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