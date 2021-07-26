رضا عبد العال: الحُكام تساعد الأهلي وقت تعثره.. وموسيماني خلص على ''كهربا"









أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لم يستحق الفوز على الإنتاج الحربي مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الحكم الدولي محمد معروف أهدى الأهلي نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب ركلة جزاء لمروان محسن مهاجم الفريق، والتغاضي عن إشهار البطاقة الحمراء لأيمن أشرف في كرة مشتركة مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي، فالحكام دائماً ما تساند النادي الأهلي وقت تعثره".



