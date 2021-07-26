Advertisements

رضا عبد العال: الحُكام تساعد الأهلي وقت تعثره.. وموسيماني خلص على ''كهربا"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لم يستحق الفوز على الإنتاج الحربي مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الحكم الدولي محمد معروف أهدى الأهلي نقاط المباراة الثلاث بعد احتساب ركلة جزاء لمروان محسن مهاجم الفريق، والتغاضي عن إشهار البطاقة الحمراء لأيمن أشرف في كرة مشتركة مع مصطفى البدري مهاجم الإنتاج الحربي، فالحكام دائماً ما تساند النادي الأهلي وقت تعثره".

وأختتم عبد العال: "بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلص على كهربا وچونيور أچايي، فبعد أن كانا الثنائي من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المارد الأحمر خلال ولاية السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، وأصبحا في طي النسيان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الاهلي الأهلي و موسيماني

أخبار تهمك

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق من رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة على أحداث مباراة الأهلي والانتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة: تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الإنتاج الحربي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

رضا عبد العال: كهربا يدفع الثمن بعد تمرده على الزمالك

رمضان السيد يعلق على أداء كهربا أمام بيراميدز

ثورة من نجم الأهلي ضد موسيماني

رضا عبد العال ينصح موسيماني بهذا الأمر أمام الترجي

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

12:59 ص

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

01:14 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان