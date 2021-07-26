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رونالدو يحسم الجدول بشأن رحيله عن يوفنتوس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو  إلى تورينو استعداداً لمعاودة تمارينه مع فريقه يوفنتوس، وذلك تزامناً مع تأكيد إدارة النادي الإيطالي ببقائه رغم التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله.

وحطت طائرة رونالدو الخاصة في مطار كاسيلي في تورينو بتمام الساعة 2.30 من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك تمهيداً لالتحاقه بتمارين الفريق الاثنين في كونتيناسا.

ورغم ما يُشاع عن إمكانية رحيله عن عملاق تورينو بحثاً عن مغامرة جديدة قد تقوده إلى باريس سان جبرمان الفرنسي بحسب التقارير، يبدو ابن الـ36 عاماً جاهزاً لبدء موسمه الرابع مع "السيدة العجوز"، وهذا ما أكده السبت نائب رئيس النادي النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

وقال ندفيد لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إن رونالدو "سيبقى معنا"، وذلك بعد مباراة ودية استعدادية فاز بها يوفنتوس على تشيزينا 3-1 بقيادة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري العائد للاشراف على الفريق بعد تجربة مخيبة مع نجمه السابق أندريا بيرلو انتهت بالتنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية.

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