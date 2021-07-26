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أول تعليق من رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة على أحداث مباراة الأهلي والانتاج الحربي
الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:50 ص
حسام مجدي
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رفض وجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم الرد على حديث أحمد كشري مدرب فريق الإنتاج الحربي واعتراضه على بعض قرارات التحكيم في مباراة الأهلي.
وقال وجيه في تصريحات لبرنامج الماتش "ارفض الحديث عن أي قرارات تحكيمية في أي مباراة، لو تحدثت في مباراة طرفها فريق سيسأل الآخرين لماذا لم تعلق على مباراة طرفها فريق آخر".
وتابع "القرارات اخدها الحكم خلاص في أرض الملعب والمحللين طلعوا اتكلموا فيها في قنوات التلفزيون عقب المباراة".
وواصل " بعض المحللين منحوا الطاقم التحكيمي اليوم تقييم 8.5 من عشرة واتكلموا عنه كويس، وشهادة المحللين في القنوات اثنوا على التحكيم المصري".
وأضاف "أنا بدعم الحكام المصريين، شايف ان الحكم عمل مباراة جيدة، مباراة لو الناس شافتها من برة تقول انها سهلة لكن هي جوة الملعب صعبة وكانت قوية من الفريقين".
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