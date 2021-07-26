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موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره الدنمارك في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والدنمارك، لكرة اليد، صباح اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والربع صباحًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي.

وكان المنتخب المصري فاز على نظيره منتخب البرتغال، في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، بنتيجة 37-31.
بينما انتصر المنتخب الدنماركي أمام اليابان، بنتيجة 47-30.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان قد التقى بنظيره الدنماركي، قبل عدة أشهر، في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، وانتهت بفوز المنتخب الدنماركي بنتيجة39-38.

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