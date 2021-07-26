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عبد الجليل : الإنتاج الحربي قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وركلة جزاء "مروان" صحيحة
الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:53 ص
أحمد عصام
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أشاد محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، بآداء لاعبي الإنتاج الحربي أمام الأهلي بالأمس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "لاعبو الإنتاج الحربي قدموا مباراة مميزة أمام النادي الأهلي، ولكنهم لم يصدقون أنفسهم بعد تسجيل هدفين متتاليين، وهي آفة اللاعب المصري حينما يواجه قطبي الكرة المصرية".
وتابع عبد الجليل: "ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي محمد معروف لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي صحيحة ولا شك فيها، وبعد تدخل أحمد يحيى حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي ودفعه بقوة لمهاجم القلعة الحمراء".
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