جريزمان يحلم بتمثيل فرنسا في الأولمبياد









يحلم جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان في تمثيل منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 المقبل.





جريزمان يحلم بتمثيل فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية





و دعم جريزمان شباب المنتخب الفرنسي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جريزمان ألمح إلى أن رغبته ستكون جادة للتواجد في الدورة المقبلة.





و سبق وتحدث الفرنسي بشكل واضح خلال حواره مع صحيفة "لو فيجارو": "إنه سيكون حلمًا المشاركة في الأولمبياد، وسيكون هدفًا مثاليًا لنهاية مسيرتي".



