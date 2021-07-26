تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

















حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





والتقى الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، على استاد الأهلي وي السلام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





سجل أهداف الأهلي كل من علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات بالإضافة إلى والتر بواليا، بينما سجل هدفي الإنتاج الحربي كل من طارق أبو العز ومصطفى البدري.





وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- الزمالك 61 نقطة.





2- الأهلي 55 نقطة.





3- المصري 43 نقطة.





4- الاتحاد السكندري 41 نقطة.





5- سموحة برصيد 40 نقطة.





6- بيراميدز 40 نقطة.





7- إنبي 38 نقطة.





8- طلائع الجيش 37 نقطة.





9- مصر المقاصة 37 نقطة.





10- الجونة 36 نقطة.





11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.





12- الإسماعيلي 32 نقطة.





13- غزل المحلة 32 نقطة.





14- المقاولون العرب 29 نقطة.





15- البنك الأهلي 26 نقطة.





16- نادي أسوان 25 نقطة.





17- وادي دجلة 23 نقطة.



