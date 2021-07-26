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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، على استاد الأهلي وي السلام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات بالإضافة إلى والتر بواليا، بينما سجل هدفي الإنتاج الحربي كل من طارق أبو العز ومصطفى البدري.

وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- محمد شريف (الأهلي)، 15 هدف.

2- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)  - 15 هدف.

3- أشرف بن شرقي (الزمالك) - 12 هدف.

4- أحمد سامي (طلائع الجيش)، 11 هدف.

5- عمر كمال (المصري) - 11 هدف.

6- عمرو جمال (طلائع الجيش)، 10 أهداف.

7- مصطفي فتحي (سموحة)، 10 أهداف.

8- رامي صبري (إنبي) - 10 أهداف.

9- أحمد علي (البنك الأهلي)، 9 أهداف.

10- يوسف أوباما (الزمالك)، 9 أهداف.

11- شيمليس بيكيلي ، (مصر المقاصة)، 9 أهداف.

12- باسم مرسي (مصر المقاصة)، 9 أهداف.

13- حسام حسن (سموحة سابقاً)، 9 أهداف.

14- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي) - 9 أهداف.

15- عمر السعيد (الجونة) - 8 أهداف.

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