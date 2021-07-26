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فاركو: طلبنا ضم لاعبين من الأهلي والزمالك ونفاوض حارس دولي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري أنه طلب الحصول على خدمات بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك في انتقالات الصيف الحالية.

وقال عبد العاطي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طلبنا لاعبين من الزمالك والأهلي بالفعل لضمهم في انتقالات الصيف".

وتابع "غير صحيح أن محمود عبد الرحيم جنش من بين اللاعبين الذين نرغب في ضمهم".

وواصل عبد العاطي "نتفاوض مع 2 حراس مرمى آخرين لكن لم نصل لاتفاق مع أي منهم حتى الآن، منهم حارس انضم لفترة في منتخب مصر".

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