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موعد مباراة اليابان ضد فرنسا في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه منتخب اليابان، منافسه منتخب فرنسا، يوم الأربعاء 28 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو. 

وستقام المباراة بين منتخبي فرنسا واليابان في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحتل منتخب اليابان في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين، بينما يحل منتخب فرنسا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب المكسيك صاحب المركز الثاني.

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