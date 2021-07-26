موعد مباراة اليابان ضد فرنسا في أولمبياد طوكيو













يواجه منتخب اليابان، منافسه منتخب فرنسا، يوم الأربعاء 28 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو.





وستقام المباراة بين منتخبي فرنسا واليابان في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



